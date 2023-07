تشد بعثة فريق الأهلي طرابلس الرحال يوم غد الجمعة إلى السعودية تحضيرا للمشاركة في دوري أبطال العرب.

ويخوض فريق الأهلي طرابلس تدريباته الأخيرة وسط حضور جماهيره حيث سيعى من خلالها مدرب فريق الأهلي طارق جراية على الرفع من العامل البدني للفريق للتأهب للمشاركة العربية والظهور بشكل لائق لممثل الكرة الليبية في المنافسات العربية.

