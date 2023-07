جددت إدارة نادي التحدي تعاقدها مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم أحمد عياد لموسم جديد.

قامت إدارة نادي التحدي بتجديد التعاقد مع أحمد عياد وأقفلت الطريق على عدة أندية محلية كانت ترغب في التعاقد مع حارس مرمى الفهود بسبب المردود المميز والإسهام بشكل لافت في بقاء التحدي ضمن فرق الدوري الممتاز في الموسم المنقضي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

