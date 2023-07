منتخب الكاراتيه يكثف من تدريباته اليومية تحضيرا لبطولة شمال أفريقيا المقامة بطرابلس

يواصل المنتخب الوطني للكاراتيه تدريباته تحضيرا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المقامة بطرابلس نهاية الشهر الجاري.

وتشهد تدريبات المنتخب الوطني للكاراتيه اليومية المقامة بقاعة السابع عشر من فبراير بطرابلس جدية كبيرة بإشراف من المدربين التونسي محمد جمعه و الجزائري جمال الظواهري.

هذا وتشارك ليبيا في بطولة شمال أفريقيا بمشاركة 70 رياضيا في منافسات الكومتي و الكاتا.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

