الأهلي بنغازي يُجدد الثقة في مراد الوحيشي ومحمد الترهوني

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جدد نادي الأهلي بنغازي الثقة في حارس المرمى وقائد فريق كرة القدم مراد الوحيشي، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة، كما أعلن النادي تجديد عقد الظهير محمد الترهوني.

ونشر الحساب الرسمي للنادي صورا لتوقيع مراد الوحيشي ومحمد الترهوني على العقود الجديدة ليبقيا بموجبها ضمن صفوف الأهلي بنغازي.

وجاء تجديد عقد مراد الوحيشي مع الأهلي بنغازي لينفي ما تردد خلال الفترة الماضية من أن حارس المرمى سيرحل عن النادي، فيما جاء تجديد عقد محمد الترهوني الذي انضم لصفوف الأهلي بنغازي الموسم الماضي بعدما أثبت اللاعب أنه إضافة مهمة لصفوف الفريق، حيث قدم معه أداء جيدا طيلة الموسم الماضي.