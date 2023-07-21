الاتحاد يتوّج بلقب كأس ليبيا في كرة السلة للمرة الخامسة بعد فوزه على بطل الدوري الأهلي بنغازي

أخبار ليبيا 24

فاز فريق الاتحاد بلقب بطولة كأس ليبيا لكرة السلة للمرة الخامسة في تاريخه، بعد تغلبه، الجمعة، على بطل الدوري الأهلي بنغازي هذا الموسم، بنتيجة 68 – 55، في المباراة النهائية التي أقيمت بالقاعة الكبرى في طرابلس.

وبفارق نقطة نجح الاتحاد في حسم نتيجة الفترة الأولى لصالحه 16 – 15، وفي الفترة الثانية واصل الاتحاد تفوقه وأنهى الفترة بنتيجة 23 – 14 لتصبح نتيجة الشوط الأول تقدم الاتحاد 39 – 29.

وفي الفترة الثالثة واصل الاتحاد تفوقه بنتيجة 17 – 9، غير أن الفترة الرابعة جاءت لصالح الأهلي بنغازي بنتيجة 17 – 12، لتنتهي المباراة لصالح الاتحاد بنتيجة 68 – 55.