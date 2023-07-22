ميسي يقود فريقه إنتر ميامي للفوز في أول ظهور له في أمريكا

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بدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته الأمريكية بتحقيق الفوز لفريقه الجديد إنتر ميامي عندما سجل هدف الفوز 2-1 في مرمى كروز أزول المكسيكي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وجمعت المباراة، إنتر ميامي وكروز أزول ضمن مسابقة “كأس الدوريين” التي ينظمها الاتحادان الأميركي والمكسيكي.

وجلس ميسي على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين لعدم جاهزيته التامة لخوض 90 دقيقة، لكن الجمهور بدأ يهتف باسمه “ميسي.. ميسي” منذ الدقيقة 20 مطالبا المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو بإشراكه.

وافتتح روبرت تايلور التسجيل لإنتر ميامي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بتسديدة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك.

ثم جاءت لحظة دخول ميسي إلى أرضية الملعب في الدقيقة 54 عندما وقف له الجمهور تصفيقا.

بيد أن كروز أزول أدرك التعادل بواسطة انتونا في الدقيقة 65.

وحاول النجم الأرجنتيني مرارا وتكرارا من خلال تموين زملائه بالكرات المتقنة أو من خلال محاولات فردية إلى أن احتسب له الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبتسديدة متقنة فوق الحائط استقرت الكرة في أعلى الشباك مانحا الفوز لفريقه.

وقال ميسي بعد المباراة: “كنت أدرك أنه يتعين علي التسجيل، لقد كانت اللقطة الأخيرة في المباراة. كنت أريد التسجيل لكي لا نذهب إلى ركلات الترجيح. كان من الأهم جدا بالنسبة لنا أن نحقق الفوز. إنها مسابقة جديدة وستمنحنا ثقة كبيرة بالتقدم إلى الأمام”.