تتوجه الليلة بعثة فريق الأهلي طرابلس إلى السعودية وذلك للمشاركة في بطولة الملك سلمان للأندية العربية.

ومن المقرر أن يفتتح ممثل ليبيا منافسات البطولة بمواجهة الهلال السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان بأبها في 27 يوليو الجاري، وعلى الملعب نفسه يقابل الوداد المغربي في الـ30 من الشهر نفسه، ويختتم الأهلي طرابلس دور المجموعات بلقاء السد القطري بملعب ضمك في مطلع أغسطس المقبل.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس ممثل ليبيا يفتتح منافسات البطولة بمواجهة الهلال السعودي في 27 يوليو الجاري appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار