تواصل الاستعدادات لتنظيم الدوري السباعي لفرق الدرجة الأولى

أسدل الستار على مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم من المجموعة الرابعة في مرحلته الأولى بترشح فرق الترسانة والبشائر والوطن بأبي عيسى، إلى الدور السباعي الذي سيقام خلال المدة القادمة.

الاتحاد العام لكرة القدم يستعد هذه الأيام لتنظيم الدور السباعي للمجموعات المترشحة من المناطق الشرقية والغربية والجنوبية لتحديد الفرق الأربعة التي ستصعد إلى دوري الأضواء الممتاز.

وبدأت الفرق المترشحة في الاستعدادات بإجراء مباريات ودية وتنظيم معسكرات داخلية وخارجية لخوض النهائيات.

المصدر وكالة الأنباء الليبية

