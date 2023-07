فريق الاتحاد لكرة السلة يتوج للمرة الخامسة بلقب الكأس

توج فريق الاتحاد بكأس ليبيا لكرة السلة للمرة الخامسة في تاريخه، إثر تغلبه في المباراة النهائية على الأهلي بنغازي حامل نسخة الموسم الماضي بواقع ( 68 – 55 ) نقطة.

المباراة التي جرت ليلة الجمعة وقادها طاقم تحكيم مصري، نجح فيها محترف الاتحاد الأمريكي “جيمس جاستس” في قيادة فريقه إلى منصة التتويج، بتسجيله (27) نقطة، ليحقق فريق الاتحاد اللقب للمرة الخامسة محققا الرقم القياسي على صعيد بطولة الكأس.

