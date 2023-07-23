طلحة رزق يُعزز صفوف الأهلي بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلن نادي الأهلي بنغازي، اليوم الأحد، عن تعاقده مع الدولي الليبي طلحة رزق قادما من الأخضر، ضمن استعداداته للموسم المقبل 2023-2024.

ويشغل طلحة رزق ذو الـ 27 ربيعا مركز الجناح الأيسر، في حين لم يكشف الأهلي عن مدة التعاقد مع اللاعب الدولي.

وسبق لطلحة رزق، أن لعب لفرق الوحدة، والأهلي طرابلس، والأخضر، كما خاض تجربة احترافيه في الدوري التونسي مع الاتحاد المنستيري، واختير لصفوف منتخب ليبيا في أكثر من مناسبة.

وكان نادي الأهلي بنغازي قد أعلن قبل أيام عن تجديد التعاقد مع كابتن الفريق وحامي عرينه مراد الوحيشي، كما أعلن تجديد التعاقد مع اللاعب الدولي محمد الترهوني.