النصر مقبل الأربعاء القادم على انتخابات مجلس إدارة النادي

يقبل نادي النصر الأربعاء القادم على انتخابات مجلس إدارة النادي بترشح قائمتين لهذا المنصب.

القائمة الأولى ضمت أحمد عبد ربه رئيسا ويشغل أسطورة نادي النصر فوزي العيساوي منصب النائب، في حين يترأس عبد الرحمن زيد القائمة الثانية وعزالدين الغرابي نائبا له.

هذا وقد أعلن نادي النصر عن الجدول الزمني للانتخابات التي فتح فيه باب الترشيح الأحد الماضي، على أن يبث في الطعون الثلاثاء القادم أما الأربعاء فسيكون موعد إعلان القائمة الفائزة بشكل رسمي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

