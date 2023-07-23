بعثة الأهلي طرابلس تصل السعودية للمشاركة في البطولة العربية

أخبار ليبيا 24

وصلت بعثة فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم، اليوم الأحد، إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية للأندية “كأس الملك سلمان”.

وأعلن الأهلي طرابلس قبل سفره بتدعيم صفوف فريقه استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية حيث تعاقد مع المدافع الرواندي تيري مانزي، لاعب الجيش الملكي المغربي.

وكان الأهلي طرابلس قد تعاقد مع هداف الدوري الليبي، المهاجم أحمد كراوع قادما من الأهلي بنغازي، في صفقة قوية استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية للأندية ” والتي ستنطلق بالسعودية خلال الأيام القادمة، حيث سيلعب بطل ليبيا ضمن المجموعة الحديدية التي تضم الهلال السعودي والسد القطري والوداد المغربي.

وأعلن أهلي طرابلس مساء الأربعاء، عبر صفحته على “فيس بوك” أن المفاوضات مع اللاعب لم تستغرق سوى 72 ساعة فقط، لتمسك اللاعب بالانضمام لبطل الدوري.

يُذكر أن أحمد كراوع تُوِّج هدافًا للدوري الممتاز برصيد 14 هدفًا سجلها بقميص الأهلي بنغازي.

كما تعاقد الأهلي طرابلس مع الثلاثي عبد العزيز الصويعي قادمًا من الأولمبي، والتونسي مراد الهذلي لاعب فريق الساحل السعودي، بالإضافة إلى اللاعب الرواندي بونهيور موغيشا.