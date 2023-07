تعاقد نادي المروج مع المدرب الوطني الحارس الدولي السابق مصباح شنقب لتدريب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في المرحلة النهائية من منافسات الصعود للدوري الممتاز.

ويأتي تعاقد نادي المروج مع شنقب للاستفادة من الخبرة الطويلة التي يملكها في حراسة المرمى للمساهمة بشكل كبير في صعود الفريق للدوري الممتاز عبر المنافسات الذي سيخوضها في مرحلة سباعي الصعود الفترة القادمة.

هذا ويشار إلى أن فريق المروج أنهى مرحلة منافسات المرحلة الأولى من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم متصدرا فرق المجموعة الثالثة برصيد 36 نقطة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post نادي المروج يتعاقد مع المدرب الوطني مصباح شنقب لتدريب حراس الفريق الأول لكرة القدم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار