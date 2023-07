تعاقد نادي الأهلي بنغازي مع اللاعب طلحة رزق قادما من فريق الأخضر بصفقة انتقال حر.

وتسعى اللجنة التسييرية بنادي الأهلي بنغازي لسد نواقص الفريق الأول لكرة القدم بأمل تقديم مستوى مميز في منافسات دوري أبطال أفريقيا، التي ستجري قرعة الدور التمهيدي للمسابقة الثلاثاء القادم.

هذا ويشار إلى أن الأهلي بنغازي قد جدد تعاقده خلال الأيام الماضية مع الثنائي مراد الوحيشي ومحمد الترهوني لموسم قادم.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي بنغازي يستعد للمشاركة الأفريقية بتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار