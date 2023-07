وصلت بعثة فريق الأهلي طرابلس إلى مدينة أبها السعودية استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودي الخميس القادم ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات كأس سلمان للأندية العربية.

ويواجه ممثل الكرة الليبية فريق الهلال السعودي الخميس بملعب الأمير سلطان عبدالعزيز بمدينة أبها حيث يسعى بطل الدوري الليبي الأهلي طرابلس في مواجهة الهلال السعودي لتقديم مستوى مميز في أول مبارياته العربية للعب دور تنافسي في المنافسات العربية التي تضم أفضل الفرق العربية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس يصل إلى السعودية تأهبا لمواجهة الهلال السعودي عربيا الخميس القادم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار