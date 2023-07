تأهل نادي الوادي الأخضر إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ضمن منافسات اتحاد المنطقة الجنوبية لكرة القدم.

وجاء تأهل فريق الوادي الأخضر بنت بيه إلى منافسات دوري الدرجة الأولى بعد فوزه في المواجهة الفاصلة على فريق التحدي حج حجيل بركلات الترجيح 4 -2 بعد نهاية الأشواط الأصلية 1-1 في المواجهة التي احتضنها ملعب القرضابية بمدينة سبها.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post نادي الوادي الأخضر بنت بيه يتأهل إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار