تجرى يوم الثلاثاء القادم قرعة منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويمثل الكرة الليبية في المنافسات الأفريقية 4 فرق وهي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي ويشاركان في دوري أبطال أفريقيا، في حين يشارك كل من فريق الهلال وأبوسليم في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية .

