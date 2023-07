يستعد الاتحاد الليبي للجودو لتنظيم بطولة ليبيا لعام 2023 في 25 يوليو الجاري.

وتستضيف قاعة المنتخبات الوطنية بالفضاء الأولمبي في طرابلس منافسات بطولة ليبيا لجميع الفئات، حيث يسعى اتحاد اللعبة من خلال المشاركة لاختيار المتحصلين على التراتيب الأولى لتمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات القادمة.

