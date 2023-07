الأهلي طرابلس يباشر تحضيراته في السعودية قبل مواجهة الهلال السعودي الخميس المقبل

باشر فريق الأهلي طرابلس تدريباته بمدينة أبها السعودية تحضيرا لمواجهة الهلال السعودي يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة كأس سلمان للأندية العربية.

ودخل فريق الأهلي طرابلس للتدريبات الأولى التي خاضها الفريق بمدينة أبها بجدية كبيرة، حيث يأمل مدرب الفريق التونسي طارق جراية للرفع من التحضيرات البدنية والنفسية لممثل الكرة الليبية في المسابقة العربية قبل مواجهة الهلال السعودي الخميس القادم بملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.

