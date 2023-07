يوم الثلاثاء سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية

تجرى يوم غد الثلاثاء في القاهرة مراسم سحب قرعة منافستي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتتجه أنظار الفرق الليبية الأربعة المشاركة في المنافسات الأفريقية يوم الغد نحو القاهرة لمعرفة الفرق التي تنافسها في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية الذي حدد تاريخ انطلاقه بين 18 يوليو الجاري حتى 20 من الشهر نفسه.

هذا ويمثل الكرة الليبية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، ويشارك كل من الهلال وأبوسليم في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

