الأهلي بنغازي يظفر بخدمات صهيب بن سليمان

تواصل اللجنة التسييرية بنادي الأهلي بنغازي تعاقداتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بتعزيز الفريق بالتعاقد مع اللاعب صهيب بن سليمان.

ونجحت اللجنة التسييرية بنادي الأهلي بنغازي في الظفر بخدمات بن سليمان قادما من فريق الأخضر بصفقة انتقال حر؛ حيث اختار الدولي الليبي تمثيل أحمر وأبيض مدينة بنغازي رغم العروض المحلية والخارجية التي قدمت له بعد تألقه بشكل لافت رفقة الأخضر في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية والدوري الممتاز .

