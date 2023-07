التعاون يكلف اللاعب السابق عبدالهادي زيدان بمنصب مدير الكرة بالنادي

كلف مجلس إدارة نادي التعاون اللاعب السابق عبدالهادي زيدان مديرا لكرة القدم بالنادي تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وتسعى إدارة نادي التعاون بإعادة هيكلة المناصب الإدارية والفنية بالنادي، للعب دور أكثر تنافسيا في منافسات الموسم الجديد المنتظر انطلاقه في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

هذا ويشار إلى أن التعاون قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس رفقة فرق المجموعة الأولى برصيد 24 نقطة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

