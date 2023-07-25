80 ألف يورو بالساعة.. عرض خيالي من الهلال السعودي لضم الفرنسي امبابي

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قدم نادي الهلال السعودي عرضاً تاريخياً لضم كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة الليكيب قدم الهلال عرضا وافق عليه باريس سان جيرمان بقيمة 300 مليون يورو، وهذا المبلغ حال إكمال الصفقة، سيجعل مبابي أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، متخطيا زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكان نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 من صفوف برشلونة، وذلك مقابل 222 مليون يورو.

وفي سياق متصل، فإن الهلال سيعرض على مبابي راتبا سنويا خياليا بقيمة 700 مليون يورو، ما سيجعله الرياضي الأعلى أجرا في التاريخ، بحسب محطة “CBS” التلفزيونية الأمريكية.

وفاق عرض كيليان مبابي المقدم من الهلال، المبلغ الذي عرضه نادي العاصمة السعودية الرياض على الأرجنتيني ليونيل ميسي في وقت سابق وقدر بـ500 مليون يورو سنوياً، والذي رفضه البرغوث لينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وبتقسيم الراتب السنوي لكيليان مبابي في الهلال، حال موافقته على الصفقة، فإنه سيحصل في الشهر الواحد على 58 مليونا و333 ألفا و333 يورو، وهو راتب قريب مما يتقاضاه ميسي في إنتر ميامي سنوياً والذي يتراوح من 50 إلى 60 مليون.

وسيتقاضى مبابي في اليوم الواحد مع الهلال مبلغ 13 مليونا و461 ألفا و538 يورو، وفي اليوم مليونا و917 ألفا و808 يورو.

وبحساب الساعة الواحدة لمبابي في الهلال فإن ثمنها سيصل إلى 79 ألفا و908 يورو، وفي الدقيقة سيبلغ راتبه، 1331 يورو بينما سيصل في الثانية الواحدة إلى 22 يورو.

يشار أن باريس سان جيرمان عرض نجمه كيليان مبابي للبيع قبل عام من نهاية عقده لتحقيق استفادة مالية من الصفقة بدلاً من خسارته بلا مقابل بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.