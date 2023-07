نادي الهلال ينجح في تجديد ركائز الموسم الماضي

نجحت إدارة نادي الهلال في تجديد عقود أبرز نجوم الموسم الماضي استعدادا للمشاركة الأفريقية والمحلية

ومن أجل الظهور بصورة جيدة في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية جددت إدارة نادي الهلال تعاقدها مع النجم أسامة بلعيد و لاعب خط الوسط المتعصم التايب و المدافع المتألق أحمد شلبي كما نجحت أيضا في تجديد تعاقدها مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم حسام انبية لموسم آخر

ودعم نادي الهلال خط هجوم الفريق بالتعاقد مع المهاجم الغاني كلفن إندوه قادما من فريق الصقور بصفقة انتقال حر

المصدر قناة ليبيا الأحرار

