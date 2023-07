الأهلي بنغازي والاتحاد يمثلان كرة السلة الليبية إفريقيا وعربيا

خاطب الاتحاد الليبي لكرة السلة ناديي الأهلي بنغازي والاتحاد من أجل المشاركة في التصفيات الأفريقية والعربية المقامتين في شهري سبتمبر و أكتوبر القادمين

واختار الاتحاد الليبي لكرة السلة فريق الأهلي بنغازي بصفته بطل الدوري الليبي في النسخة الأخيرة للمشاركة في تصفيات البطولة الإفريقية للأندية والتي ستقام بنظام التجمعات والمقرر إقاماتها في ال15 من شهر سبتمبر القادم في حين سيشارك بطل مسابقة الكأس فريق الاتحاد في البطولة العربية التي ستقام قطر في الأول من شهر أكتوبر القادم .

هذا وخاطب اتحاد كرة السلة الناديين من أجل الموافقة في المشاركة أو عدمها خلال الأسبوع الجاري .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

