الأهلي طرابلس يتأهب بتدريبات يومية استعدادا لمواجهة الهلال السعودي

يواصل فريق الأهلي طرابلس تحضيراته بمعسكره بمدنية أبها السعودية تأهبا لمواجهة فريق الهلال السعودي الخميس القادم ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس سلمان للأندية العربية

وشهدت تدريبات فريق الأهلي طرابلس انضمام الثنائي أحمد كراوع و صالح الطاهر بعد حصولهم على تأشيرة الدخول إلى الأراضي السعودية .

هذا ويتأهب الأهلي طرابلس بتدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية بقيادة مدربه التونسي طارق جراية الذي يطمح بتقديم أداء مميز يوم الخميس أمام وصيف دوري أبطال آسيا الهلال السعودي .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

