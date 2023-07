منتخب الكرة الطائرة يواصل تحضيراته استعدادا للمشاركة الأفريقية

يواصل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة تدريباته في معسكره التحضيري بمدينة مصراتة تأهبا للمشاركة في البطولة الأفريقية المقامة بمصر في الرابع والعشرين من سبتمبر القادم

واستدعى مدرب المنتخب الوطني التونسي غازي قوبعة للمعسكر التحضيري اللاعب عبد السلام بالروس للانضمام للتشكيلة، و الذي توج بذهبية دورة الألعاب العربية التي أقميت قبل أسبوع بالجزائر . هذا ويسافر المنتخب الوطني نهاية الأسبوع الجاري للمغرب للدخول في معسكر خارجي قبل التوجه للقاهرة والمشاركة في البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ألفين وستة وعشرين

