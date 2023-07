تنطلق يوم غد الأربعاء منافسات بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه المقامة بطرابلس خلال الفترة من 26 إلى 30 يوليو الجاري

ويشارك المنتخب الوطني للكاراتيه في منافسات شمال أفريقيا التابعة للمنطقة الأفريقية الأولى بسبعين رياضيا في لعب الكوميتي و الكاتا وبإشراف ثلاثة مدربين وهم الجزائري جمال الظواهري والتونسيين محمد جمعة و عبد القادر البوزازي

المصدر قناة ليبيا الأحرار

