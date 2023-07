الحكام الليبيون يشاركون في التدريبات الخاصة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية

شارك حكما الوسط عبدالواحد حريويده وأحمد الشلماني والمساعدان عطية محمد و وحيد الحجاوي للمشاركة في تدريبات الحكام الذين تم اختيارهم الإدارة مباريات بطولة الملك سلمان للأندية البطلة في السعودية.

والتدريبات كانت في الجانب النظري وتدريبات ميدانية ومحاضرات فنية متنوعة على تقنية الحكم المساعد (فار) وعدة جوانب في قانونِ كرةِ القدم.

يذكر بطولة كأسِ الملك سلمان للأندية ستنطلق في السابع والعشرين من الشهر الجاري وتستمر حتى الثاني عشر من أغسطس المقبل.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

