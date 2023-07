تعاقد نادي أبوسليم مع اللاعب حسام العباني لمدة موسم رياضي واحد تأهبا للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية

وتأمل إدارة نادي أبوسليم تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بالشكل المطلوب قبل انطلاق المشاركة الأفريقية الأولى في تاريخ النادي و الذي يخوضها أصفر وأزرق في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية في منتصف شهر أغسطس القادم

المصدر قناة الأحرار

The post نادي أبوسليم يضم اللاعب حسام العباني رسميا قادما من صفوف فريق النصر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار