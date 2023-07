عزز نادي النصر صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع اللاعب محمود شلوي بصفقة انتقال حر قادما من فريق دارنس

ويسعى مسؤولو نادي النصر لسد نواقص الفريق الأول لكرة القدم بأمل لعب دور تنافسيا أكثر في منافسات الموسم القادم المنتظر انطلاقه في شهر سبتمبر المقبل .

وأنهى فريق النصر مرحلة سداسي التتويج في الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد الـ4 نقاط

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post النصر يدعم صفوف فريقه بالتعاقد مع اللاعب محمود الشلوي appeared first on ليبيا الأحرار.

