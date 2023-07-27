النصر يتعاقد مع لاعب الوسط محمود الشلوي قادما من درانس

أخبار ليبيا 24

أعلن نادي النصر في بنغازي تعاقده مع لاعب الوسط محمود الشلوي قادمًا من نادي دارنس في درنة. وعلى حسابه على فيسبوك كتب النصر: “بعيدًا عن المطارات وسوق السيارات؛ الشلوي نصراويًا قادمًا من نادي دارنس.. مرحبًا بك في القلعة الخضراء”.

من جانبه كتب الشلوي اليوم الخميس على فيسبوك: “الحمدلله.. نسأل الله التوفيق.. تجربة جديدة وتحدي جديد مع نادي النصر”.

ومثل الشلوي ليبيا في منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي، إضافة إلى المنتخب الوطني.

وكان النصر قد حلّ في الترتيب الخامس ما قبل الأخير، من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، حيث لعب النصر في دور سداسي التتويج خمس مباريات فاز في واحدة وتعادل في واحدة وخسر ثلاث مباريات.