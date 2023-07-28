الأهلي طرابلس يتعادل دون أهداف مع الهلال السعودي في منافسات البطولة العربية للأندية

أخبار ليبيا 24

تعادل الأهلي طرابلس مع الهلال السعودي، الخميس، دون أهداف، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وأقيمت المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات (الـ16) بكأس الملك سلمان للأندية.

الأهلي طرابلس ضغط في بدايات الشوط الأول لتمر رأسية محمد عبد السلام في الدقيقة 21 بعيدة عن مرمى المعيوف.

وفي الدقيقة 37 حول نشنوش تسديدة سعود عبد الحميد إلى ركنية بينما مرت رأسية خاليدو كوليبالي بعيدة عن مرمى الأهلي طرابلس في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 45 مرت تسديدة لاعب الهلال السعودي ميتشائيل ديلجاو بجانب القائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني أهدر أبو عرقوب انفراد في الدقيقة 47 أمام مرمى المعيوف لتمر كرته بجانب القائم الأيسر.

بينما في الدقيقة 72 حرمت العارضة مهاجم الهلال البديل عبدالله رديف من تسجيل أولى أهداف المباراة لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف.

ويتنافس فريقا الأهلي طرابلس والهلال السعودي ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى السد القطري والوداد المغربي.

وكان الفريقان تعادلا سلبيا ليتساوى جميع الأندية في المجموعة برصيد نقطة واحدة.