بطل الدوري الليبي لكرة السلة يوافق على المشاركة في التصفيات الأفريقية

أعلن النادي الأهلي بنغازي موافقته على مشاركة بطل النسخة الأخيرة من الدوري الليبي لكرة السلة في منافسات البطولة الأفريقية للأندية التي ستقام في سبتمبر المقبل.

ورد الأهلي بنغازي على طلب الاتحاد الليبي لكرة السلة جاء من أجل المشاركة وتأكيد قوّة الفريق على المستوى الأفريقي في النسخة الجديدة من بطولة الأندية الأفريقية التي ستنطلق المرحلة التمهيدية 15 من شهر سبتمبر المقبل بنظام المناطق الأفريقية.

وقدم نادي الأهلي بنغازي طلبا لاتحاد كرة السلة بشأن استضافة مدينة بنغازي للتصفيات الأفريقية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

