بنزيما يسحر الجماهير في أولى مبارياته مع الاتحاد السعودي

أخبار ليبيا 24

كانت المباراة الأولى للنجم الفرنسي كريم بنزيما مع نادي الاتحاد السعودي، كافية ليبرز موهبته، التي أكسبته جائزة “الكرة الذهبية” مع ناديه السابق ريال مدريد.

وأمتع بنزيما الجمهور في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، إذ سجل هدفاً رائعاً وصنع تمريرة حاسمة للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدلله، في فوز الاتحاد على نادي الترجي الرياضي التونسي 2-1، في مستهلّ مشاركته بـكأس الملك سلمان للأندية العربية.

وتوغل القائد السابق لريال مدريد في دفاع الترجي على الجهة اليسرى، مُمرّراً الكرة إلى حمدالله الذي حوّلها برأسه إلى المرمى، مسجلاً هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 55، سجل هدفاً ثانياً بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، عانقت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقبل 20 دقيقة من نهائية المباراة، أخرج المدرب البرتغالي للاتحاد نونو إسبيريتو سانتو النجم الفرنسي من الملعب، في ظلّ تصفيق من المشجعين.