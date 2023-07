الأهلي السعودي يتعاقد رسمياً مع رياض محرز

أخبار ليبيا 24

أعلن نادي الأهلي السعودي تعاقده رسمياً مع الجزائري رياض محرز قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر الأهلي السعودي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الجمعة، ظهر خلاله محرز يرتدي قميص الفريق، وعلى ظهره 2027 في إشارة إلى أن تعاقد النجم الجزائري مع الأهلي سيمتد لأربعة مواسم.

The wait is over: Riyad is real 🥶💚@Mahrez22#MahrezToAlahli

pic.twitter.com/EK1ZVvmVY5

— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) July 28, 2023