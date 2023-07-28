الأهلي السعودي يتعاقد رسمياً مع رياض محرز

أخبار ليبيا 24

أعلن نادي الأهلي السعودي تعاقده رسمياً مع الجزائري رياض محرز قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر الأهلي السعودي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الجمعة، ظهر خلاله محرز يرتدي قميص الفريق، وعلى ظهره 2027 في إشارة إلى أن تعاقد النجم الجزائري مع الأهلي سيمتد لأربعة مواسم.

ولم يكشف النادي الصاعد حديثاً إلى دوري روشن التفاصيل المالية للصفقة لكنّ العديد من التقارير الصحفية أكدت أنها كلفت الأهلي نحو 35 مليون يورو.

وانضم محرز بالفعل إلى معسكر النادي الإعدادي للموسم الجديد في النمسا.

ونشط الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي ودعم صفوفه بالعديد من النجوم للمنافسة في الموسم المقبل من دوري روشن. وتعاقد النادي مع البرازيلي روبرتو فيرمينيو قادماً من ليفربول والحارس السنغالي إدوارد ميندي قادماً من تشيلسي.