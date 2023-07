يخوض ممثل الكرة الليبية عربيا فريق الأهلي طرابلس مباراته الثانية يوم غد الأحد في منافسات بطولة كأس سلمان للأندية البطلة بمواجهة فريق الوداد البيضاوي المغربي

المواجهة التي ستقام الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت طرابلس بملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها سيسعى من خلالها بطل الدوري الليبي فريق الأهلي طرابلس لترجمة أدائه المميز في مباراته السابقة أمام الهلال السعودي بتحقيق الفوز على الفريق المغربي لضمان بلوغه بشكل كبير إلى الدور الثاني من منافسات البطولة العربية .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post فريق الأهلي طرابلس يواجه الوداد البيضاوي عربيا يوم الأحد appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار