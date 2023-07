تعاقد نادي النصر مع اللاعب بدر حسن بصفقة انتقال حر قادما من فريق الأهلي بنغازي

وظفر نادي النصر بخدمات بدر حسن بعد تنافس كبير مع عدة أندية كانت تسعى لانتداب بدر حسن بعد تألقه بشكل لافت رفقة الأهلي بنغازي في الموسم السابق وصل من خلاله رفقة الجزارة إلى وصافة منافسات الدوري الممتاز

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post النصر يظفر بخدمات بدر حسن قادما من جاره الأهلي بنغازي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار