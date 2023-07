جدد نادي الأخضر تعاقده مع اللاعب أنس الورفلي تحضيرا لانطلاق منافسات الموسم الجديد

وتسعى إدارة نادي الأخضر للمحافظة على ركائز الموسم القادم فقد نجحت إدارة أخضر البيضاء أيضا في تجديد تعاقدها مع المدافع مصطفى حمزة و الظهير الأيمن حسن عباس كما تعاقدت نهاية الأسبوع الماضي مع الثنائي مجدي ارطيبة وأمجد بن عبدي

المصدر قناة ليبيا الأحرار

