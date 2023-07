حل المنتخب الوطني للتنس في فئة 12 عاما في المركز الثالث في بطولة شمال إفريقيا بالجزائر

وشارك المنتخب الوطني للتنس بثلاثة رياضيين وهم مالك فلفل و محمد أحمد ومطر مصطفى وبإشراف من المدرب عصام سعيد

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخبنا الوطني للتنس للناشئين يتحصل على المركز الثالث في بطولة شمال إفريقيا بالجزائر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار