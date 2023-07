المنتخب الوطني للغولف ينهي الجولة الأولى من منافسات البطولة العربية المقامة بالمغرب في المركز الـ9

أنهى المنتخب الوطني للغولف فعاليات الجولة الأولى من منافسات البطولة العربية المقامة بمدينة الدار البيضاء المغربية في المركز الـ9.

وفي منافسات الفردي حل الرياضي محمد لطفي في المركز الـ10 بمعدل 73 ضربة في حين جاء الرياضي لطفي هويدي في الترتيب 33 برصيد 82 ضربة وتحصل الرياضي رفعت الزقوزي على المركز 35 برصيد 83 ضربة

وحل اللاعب البهلول الشكشوكي في الترتيب 37.

هذا ويشارك في منافسات البطولة العربية في نسختها الثانية والأربعين 49 رياضيا.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

