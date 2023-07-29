 الانقلاب في النيجر … إلى أين؟

بقلم ياسين عبدالقادر الزوي / باحث في الشؤون الإفريقية

بدأ كل شيء طبيعيًا في عاصمة النيجر نيامي وكل أقاليم النيجر الثمانية تعيش حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني لا توجد أزمة سياسية سواء كانت دستورية أو غير ذلك والمعارضة موجودة وتعمل بأريحية كاملة ولا يوجد حتى سجين سياسي وأحد الجميع تحت مظلة الدستور والقانون.

الوضع الاقتصادي في تحسن مستمر والفرح يعم الجميع بقرب الانتهاء من تشييد انبوب نقل النفط الخام إلى شواطئ الأطلسي وتصديره عن طريق دولة بنين المجاورة ليزداد إنتاج النفط مما ينعكس إيجابيًا على الحياة الاقتصادية.

الوضع الأمني في تحسن كبير وحقق الجيش النيجري والقوى المساندة له نجاحات كبيرة ورفعت حالة الطوارئ عن معظم أقاليم النيجر.

وتعج النيجر بالوفود الاقتصادية والسياسية والأمنية من أوروبا وأمريكا وآسيا وتقدم النيجر على إنها نموذج يحتذى به في التداول السلمي على السلطة.

لماذا إذآ الانقلاب؟ ولمصلحة من ؟ ومن يقف خلفه ؟

تدور عديد من التساؤلات حول ما حصل في النيجر منذ أربعة أيام ويقف الجميع حائرا عن الأسباب الحقيقية لهذا الانقلاب أو المحاولة الانقلابية أو التمرد.

بدأت الساعات الأولى يوم الأربعاء الماضي ثقيلة وطويلة وكأن الخبر مجرد خلاف داخل مؤسسة الحرس الرئاسي التي منذ أشهر يكثر اللغط حولها وإن هناك تغييرات قادمة لتطويرها وتحديثها وهي التي منذ أيام الرئيس السابق إيسوفو مازالت على حالها.

بدأ الجميع يشعر بإن الأمر تجاوز أن يكون مشكلة صغيرة وتحول إلى أزمة حقيقية مع نهاية اليوم الأول بإعلان مجموعة من القيادات العسكرية عزل الرئيس وإنشاء مجلس وطني للإنقاذ.

مع اليوم الثاني أخذت الأوضاع في التطور مع إعلان قيادات عسكرية مهمة في بيانات مختلفة انضمامها لهذه المجموعة ارتفعت الأصوات المنددة إقليميًا ودوليًا ودعي تجمع “الإيكواس” المنظمة الإقليمية الأهم التي تضم النيجر لعقد اجتماع طارئ في أبوجا بنيجيريا يوم الأحد 30 يوليو.

لماذا الانقلاب؟ هذا هو التساؤل الذي يطرح الآن مع كل الظروف الإيجابية التي تحدثنا عنها في بداية المقال تدور أزمة صامتة منذ مدة في أروقة الحزب الحاكم PDNS TARYA حول اتجاهين رئيسين: اتجاه يدعو إلى مأسسة الحزب الذي يقترب من عقده الرابع وهذا اتجاه يقوده الرئيس الحالي بوعزوم ومعه قيادات حزبية مهمة وفاعلة.

وهناك اتجاه أخر يقوده الرئيس السابق إيسوفو والذي يرى في نفسه الأب والمؤسس للحزب وله كل الصلاحيات المطلقة وهو من يقرر مستقبل الحزب.

وهناك لغط كبير في النيجر حول دور الرئيس السابق وابنه وزير الطاقة والمناجم وحديث عن توريث سياسي قادم يلعب فيه بوعزوم دور الممهد له

تباين وجهات النظر والخلافات هذه خصائص للديمقراطية بشكل عام وهناك آليات لمعالجة هذه الخلافات خصوصًا من تربطهم علاقة صداقة وأخوة لقرابة ثلاثة عقود ونيف .

مما لاشك فيه إن المصالح تلعب دورها في هذا الأمر، وذلك كان ملفت للنظر غياب الرئيس السابق عن التعليق عن هذه الأحداث الكبرى التي تحصل في بلدة النيجر وهو له دور في كل كبيرة وصغيرة ويعرف الجميع إنه الأب الروحي للجنرال تشياني قائد الحرس الرئاسي الذي قام بحجز الرئيس.

في مثل هذه الأحداث والمواقف الصعبة مسألة عدم الوضوح والتردد تدفع لتحول الشكوك والتخمينات إلى حقائق.

لمصلحة من هذا الانقلاب؟ لاشك إن مصير هذا الانقلاب غامض وهو أتى في ظروف وسياقات داخلية وخارجية تجعل من الصعب تقبله والتعاطي معه فلا يمكن أن تقدم النيجر ظروف سياسية واقتصادية وفرص استثمار أفضل مما تقدمه الآن.

وسوف يعود هذا الانقلاب في حال نجاحه بالحياة السياسية في النيجر إلي الصفر ويعيد تعقيد المشهد السياسي والعسكري.

من يقف وراء الانقلاب؟

تدور تخمينات وفرضيات كثيرة عن أيادي خارجية لها علاقة بهذا الانقلاب خصوصًا إنه منذ أشهر خرجت إشاعات كثيرة في وسائل التواصل الاجتماعي عن انقلاب في النيجر مما حدى بالرئيس بوعزوم للظهور في حديث مطول في مجلة جان أفريك نفى خلاله هذه الإشاعات ووجه اتهامات مباشرة لجماعة فاغنر في مالي بإن لها محاولات حقيقية لزعزعة استقرار النيجر.

يقدم الرئيس بوعزوم نفسه منذ مدة على إنه شريك قوي للمنظومة الغربية خصوصًا فرنسا وأمريكا و استقبل بترحاب كبير في باريس وواشنطن وخصه وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني بلينكن بزيارة مطولة في مارس الماضي بنيامي مع وفد أمريكي مهم لتأكيد الدعم وشراكة الغرب له.

ويتواجد في النيجر الآن أهم وجود عسكري غربي في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

منذ بداية الأزمة الأوكرانية الروسية تدور على أرض القارة الإفريقية صراع نفوذ وتقليم أظافر من نوع أخر بين القوى الغربية وروسيا والصين.

ولا شك بإن النيجر بما تمثله من موقع حيوي وموارد ضخمة في باطن الأرض هي ساحة مفضلة للصراع مع توفر بيئة حاضنة له في المحيط.

ليس من السهل على المنظومة الغربية الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي تقبل صفعة مثل هذه سوف تدفع دولة مستقرة سياسيا وأمنيا إلى غياهب الجب ومستقبل سياسي غامض وتعطي جميع القادة الأفارقة رسالة سلبية عن عدم الجدوى من التعاون مع الغرب الذي لن يقدم لك شيئا وأنت في أمس الحاجة إليه ولو كنت رئيس منتخب ديمقراطيا مثل الرئيس بوعزوم.

وأيضًا هيبة الغرب ومكانته سوف تكون على المحك في مطالبته بنظم ديمقراطية ومؤسسات دستورية.

من الواضح أيضا إن الاتجاه العام في تجمع “الإيكواس” سوف يكون تصعيديًا ولن يكتفي بالمقاطعة فقط وعدم الاعتراف خصوصًا مع وجود رئيس جديد لدولة نيجيريا الجار الأهم للنيجر والعملاق الكبير، حيث الرئيس بولا تينوبو الذي يحمل من خصائص الرئيس السابق أوباسانجو الكثير في الحزم والشدة والرئيس السنغالي ماكي سال الذي يطمح لدور إفريقي قيادي تظهره الأزمات والمواقف الصعبة وكذلك الرئيس العاجي الحسن واتارا.

يفقد انقلاب النيجر أي حاضنة شعبية له إلى الآن وحجم المظاهرات المؤيدة كان ضعيفًا ومسألة تماسك القوات المسلحة النيجيرية ومواجهتها للضغوطات الخارجية المختلفة هي مسألة صعبة جدًا.

لن يجد قادة الانقلاب في النيجر من يتجرأ ويقدم لهم الدعم الداخلي والخارجي وسوف يجدون أنفسهم في موقف صعب جدًا وكل يوم سوف يمر عليهم سوف يكون أثقل من الذي قبله.

النقطة الوحيدة القوية لقادة الانقلاب هي حجز حرية الرئيس وخوف الجميع على سلامته سوف يدفع للحذر الشديد في تنفيذ أي عمل عسكري لتحريره وإلقاء القبض على قادة التمرد.

شهدت إفريقيا ومنطقة “الإيكواس” العديد من هذه الحالات المشابهة وعادت الشرعية الدستورية لوضعها الطبيعي.

لبعض مما يتوقعون إن الأمور قد حسمت في النيجر لازال الوقت مبكرا لقول ذلك والتنبيه به.

الرئيس محمد بوعزوم شخصية صلبة وقوية وشجاعة وتمتلك قدر كبير من الإيمان والثقة في النفس ولو لم يكن كذلك لما تجرأ على خوض الانتخابات الرئاسية سابقًا وهزيمة الرئيس السابق ماهامان عثمان ابن زيندر الذي ينحدر من عرقية الهوسا.

مازال الوقت مبكر للحديث عن نجاح الانقلاب من عدمه وهذا الأسبوع الجديد سوف يكون حاسما في تحديد اتجاه الأحداث في النيجر.