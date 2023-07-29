المهدي يعلن الرحيل عن الأهلي بنغازي ويوجه رسالة لجمهوره

أعلن المهاجم المخضرم معتز المهدي، اليوم السبت، بشكل رسمي انتهاء مشواره مع الأهلي بنغازي.

وبحسب موقع “كووورة” أن المهدي في مفاوضات متقدمة مع الأخضر، كما تلقى اللاعب عرضا من أحد الأندية في مدينة بنغازي.

وكتب المهدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إلى جماهير الأهلي العريقة اليوم اختتم مشواري في النادي أغادركم حاملا ذكريات ودروسا لا تحصى تعلمتها.. لا زالت الوجهة المقبلة لم تحدد بعد ونسأل الله التوفيق”.

ويعد المهدي (32 عاما) أحد أبرز المهاجمين في السنوات الأخيرة، حيث تألق مع النجمة والأهلي بنغازي والنصر والأهلي طرابلس، وكانت له تجربة مع صلالة العماني، كما مثل المنتخب الليبي في عديد المناسبات.