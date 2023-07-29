قبل الكلاسيكو بساعات.. الإصابة تحرم أبرز صفقات ريال مدريد من لقاء برشلونة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن نادي ريال مدريد استبعاد أحد أبرز لاعبيه من معسكر الفريق في أمريكا بسبب الإصابة، ليعود إلى إسبانيا لتلقي العلاج.

ويتعلق الأمر باللاعب التركي الشاب الجديد أردا غولر الذي أعلن ريال مدريد إصابته قبل نحو 4 ساعات فقط من الكلاسيكو الودي ضد برشلونة في مدينة دالاس الأمريكية.

وذكر ريال مدريد في بيان رسمي، السبت: “بعد الفحوصات التي أُجريت على أردا غولر، تم تشخيص إصابته في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى”.

وأضاف: “اللاعب سيسافر إلى مدريد في الساعات القليلة المقبلة لمواصلة العلاج المحدد”.

وكتب غولر منشورا على حسابه بمنصة “إنستغرام”: “كنت أود أن أكون في الملعب اليوم مع زملائي في الفريق، لكنني أعود إلى مدريد من أجل التعافي ومن أجل أن أكون جاهزا في أقرب وقت ممكن، شكرا لكم على الدعم، هلا مدريد”.

ووفقا للتقارير، ليس هناك وقت محدد لتعافي أردا غولر من إصابته في ركبته، ومن المقرر أن تحدد الاختبارات فترة غيابه عن الملاعب.

ولم يشارك صاحب الـ18 عاما في أي دقيقة خلال الجولة التحضيرية لريال مدريد بالولايات المتحدة بسبب الإصابة.

وكان ريال مدريد تعاقد مع أردا غولر بعقد لمدة 6 أعوام قادما من فنربخشه التركي، واصفا إياه بأنه واحد من أفضل المواهب الشابة في عالم كرة القدم.

وكان برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني حاول ضم اللاعب، لكن ريال مدريد حسم الصراع لصالحه بعد دفع مبلغ 20 مليون يورو لضمه وفقا للتقارير.