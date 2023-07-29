النصر الليبي يعلن تجديد عقد قائده استعدادا للموسم الجديد

نجحت إدارة النصر الليبي، في تجديد عقد المدافع الدولي وقائد الفريق علي سلامة، وذلك استعدادا للموسم الجديد.

وارتبط اسم علي سلامة صاحب ال35 عاما بعدد من الأندية خلال الميركاتو الجاري أبرزها الهلال.

وكتب الحساب الرسمي للنصر على “فيسبوك”: “خبرة الكبيتانو علي سلامة كفيلة باختياره الاستمرار لقيادة نادي البطولات والأمجاد.. يا علي يا علي يا ولد النصراوي”.

ويعد علي سلامة من نجوم الدوري الليبي خلال السنوات الأخيرة، حيث لعب مع النصر والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والمدينة، كما انضم للمنتخب الليبي في عديد المناسبات.

وكانت إدارة النصر قد أبرمت عدة صفقات أبرزها “بدر حسن ومحمود الشلوي ومحمد أشتيوي والتونسي محمد الجويني”.