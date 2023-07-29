نشنوش يؤكد على جاهزية الأهلي طرابلس لمواجهة الوداد المغربي بكأس الملك سلمان للأندية

أخبار ليبيا 24

أكد كابتن فريق الأهلي طرابلي، محمد نشنوش، اليوم السبت، جاهزية الفريق لمواجهة فريق الوداد المغربي، في ثاني مواجهة بالمجموعة الثانية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وقال نشنوش في مؤتمر صحفي، إن “الكل جاهز للقاء الوداد.. ديربي مغاربي نتمنى التوفيق للثلاث نقاط ونتأهل للدور القادم”.

وعرج نشنوش على المواجهة الأولى أمام الهلال السعودي، حيث قال إن المباراة أعطت الأهلي طرابلس دافعا كبيرا خاصة الأداء الجيد أمام فريق كبير مرشح للبطولة ويمتلك لاعبين من مستوى عالي.

وأضاف نشنوش، أن كل مواجهة لدينا نهائي، المباراة القادمة لن تكون سهلة أمام بطل ثم وصيف وفي الديربي المغاربي صعب توقع النتيجة”.

وقال، “نحن قادمون من نهاية دوري دون الاستعداد للبطولة العربية، لضيق الوقت.. قدمنا أداء كبيرا أمام فريق يملك أسماء أوروبية”.

وتضم المجموعة الثانية كل من الأهلي طرابلس والهلال السعودي والوداد المغربي والسد القطري. ولكل فريق من فرق المجموعة نقطة واحدة تحصل عليها من تعادل في المواجهة الأولى.