برشلونة يفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في “كلاسيكو” ودي

أخبار ليبيا 24

انتهى “كلاسيكو” ودي بفوز برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة على ريال مدريد، وذلك ضمن جولة أبطال كرة القدم المقامة في أمريكا.

وجاءت أهداف برشلونة الثلاثة عن طريق كل من عثمان ديمبلي في الدقيقة 15 وفيرمين لوبيز في الدقيقة 85 وفيران توريس بالدقيقة 90.

وتضم جولة أبطال كرة القدم في أمريكا كذلك آرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيان وميلان ويوفنتوس الإيطاليان.

برشلونة لعب مباراة ودية ضد آرسنال يوم الخميس الماضي وخسر 5-3 على الجانب الآخر ريال مدريد لعب أمام ميلان وفاز 3-2 وأمام مانشستر يونايتد وفاز 2-0.