نادي الهلال يتعاقد مع عامر التاروغي ومحمد البرعصي

تعاقد نادي الهلال مع اللاعبين عامر التاورغي ومحمد البرعصي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في المشارمة الأفريقية والمحلية القادمتين.

إدارة نادي الهلال وبعد النجاح في تجديد تعاقدها مع المدرب المصري محمد عودة تسعى بكامل قوتها لتوفير النواقص الذي يحتاجها المدرب من أجل الظهور بشكل جيد في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي يفتتح منافستها في منتصف أغسطس المقبل بمواجهة فريق كاكامينجا الكيني.

