نشرت جريدة الشرق الأوسط أن نادي الهلال السعودي يرغب في ضم النيجيري فيكتور أوسيمين.

وأشارت الصحفية إلى أن الفريق السعودي قدم عرضا لنادي الجنوب الإيطالي بـ130 مليون يورو، حيث يعتبر المبلغ أقل بـ20 مليون يورو من القيمة المعروضة من قبل رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس للتخلي عن النجم النيجيري.

