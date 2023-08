تعاقد نادي الأهلي بنغازي مع اللاعب مفتاح طقطق استعدادا للمشاركتين الأفريقية والمحلية القادمتين.

وتواصل اللجنة التسييرية بنادي الأهلي بنغازي سد النواقص التي يحتاجها مدرب الفريق لسعد الدريدي، بأمل لعب دور مهم في المشاركة الأفريقية التي يقص شريطها في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا وصيف الدوري الليبي في منتصف شهر أغسطس بمواجهة إنييمبا النيجيري.

قناة ليبيا الأحرار

